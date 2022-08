Hjertet hos hjertesvigtpatienter er mindre energieffektivt

Ny dansk forskning viser, at der er stor variation i hjertets energieffektivitet hos patienter med forskellige grader af – og former for – hjertesvigt. Alder og køn spiller også ind i, hvor godt hjertet er til at bruge den tilgængelige energi på en effektiv måde.