Genetik og brug af ‘big data’ kan styrke kardiologien

Professor Henning Bundgaard fra Rigshospitalet forventer at komme hjem fra ESC med ny viden, som kan bruges til at udvikle mere individualiserede behandlinger af hjertepatienter.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Når professor og leder af Rigshospitalets Enhed for Arvelige Hjertesygdomme Henning Bundgaard tager til ESC-kongres, er det med forventningen om at komme hjem med ny viden, som kan bruges til på sigt at udvikle mere individualiserede behandlinger af hjertepatienter. »Jeg har en forventning om, at genetisk kardiologi og brug af ‘big data’ kommer til at […]