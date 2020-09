ESC har været en stor faglig succes – på trods af COVID-19

ESC-kongressen er gået over alt forventning med et rekordhøjt deltagerantal, mener Henrik Steen Hansen, dr.med. og klinisk lektor ved Hjertemedicinsk afd., OUH. Han peger på, at studier med SLGT2-hæmmere bør inddrages i nationale vejledninger.