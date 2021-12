Henning Grønbæk er ny klinisk lærestolsprofessor på Aarhus Universitet

Aarhus Universitet ansætter Henning Grønbæk som klinisk lærestolsprofessor på Institut for Klinisk Medicin. Her skal han være ansvarlig for den kliniske forskning mellem AU og AUH inden for lever-, mave- og tarmsygdomme.