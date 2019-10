Heitmann om ulovlige fastholdelser: »Fuldstændigt uacceptabelt«

Formand for Folketingets sundheds- og ældreudvalg Jane Heitmann (V) finder det dybt bekymrende og fuldstændigt uacceptabelt, at der i psykiatrien fortsat sker timelange fastholdelser, når der ikke er lovhjemmel til det. Hun har bedt ministeren om at se på sagen.

Psykiatrien skal holde sig fra at bruge lange fastholdelser, hvis der ikke er lovhjemmel til det. Det pointerer formand for Folketingets sundheds- og ældreudvalg Jane Heitmann (V) efter at have læst Dagens Medicins seneste dækning af, hvordan fastholdelser af timers varighed finder sted i psykiatrien. Lange fastholdelser er blevet et fænomen efter, at regeringen i […]