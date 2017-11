Hæstorp ude af formandskapløb

Sophie Hæstorp (S) erkender nu, at hun har tabt kampen om at efterfølge Bent Hansen (S) som formand for Danske Regioner. Kampen står nu mellem Ulla Astman (S) eller Stephanie Lose (V).

Sophie Hæstorp (S) trækker sit kandidatur som formand for Danske Regioner. Det skriver Altinget. »Jeg har valgt at trække mit kandidatur, fordi det er vigtigt, at Socialdemokraterne nu stiller med én formandskandidat. Men jeg må også bare konstatere, at man bredt set i regionerne ikke ønsker, at en københavner bliver formand for Danske Regioner,« siger Sophie […]