Langtidsprognosen efter hjertestop på hospital er god trods længerevarende genoplivning

Nyt dansk studie viser, at læger generelt er gode til at afgøre, hvilke patienter det kan betale sig at blive ved med at forsøge at genoplive. Blandt 30-dages overlevere efter et hjertestop på hospital, som blev forsøgt genoplivet i mere end 21 minutter, var der en 71 pct. chance for fortsat at være i live og velfungerende et år efter hændelsen.