Kristian Bergholt Buhl er ny cheflæge på Geriatrisk Afdeling på Odense Universitetshospital, og han kommer i kraft af sin tidligere stilling med rygsækken fuld af erfaring på det geriatriske område. Netop det faktum, at den nye cheflæge på Odenses Geriatriske Afdeling tidligere har kunnet vise lederkompetencer og dygtighed, ser Sygeplejefaglig direktør Mathilde Schmidt-Petersen som et stort plus: »Jeg kender Kristian som en dygtig og engageret leder, der har fokus på at skabe de bedst mulige forløb for vores patienter og sikre...