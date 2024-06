Vibeke Koudahl vender tilbage til Odense Universitetshospital (OUH), når hun 1. august tiltræder som cheflæge på Plastikkirurgisk Afdeling på OUH. Hun kommer fra en stilling som cheflæge på Afdeling for Plastikkirurgi på Herlev og Gentofte Hospital. Det skriver OUH i en pressemeddelelse. Kim Torsten Brixen, der er lægelig direktør på OUH, glæder sig til at få Vibeke Koudahl med på holdet: »Vibeke kommer både med en mangeårig, solid erfaring inden for det plastikkirurgiske speciale og et godt kendskab til Plastikkirurgisk...