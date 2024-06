Om ikke så lang tid kan det måske være muligt for personer med diabetes at inhalere insulin i stedet for at skulle stikke sig i maveskindet med en insulinpen. Det indikerer i hvert fald et nyt studie, der netop er blevet fremlagt på den årlige kongres for American Diabetes Association (ADA). I dag lider millioner af mennesker verden over af type 1-diabetes, og selvom mange klarer sig fint med de nuværende måder at administrere insulininjektioner, er der behov for alternativer,...