Der er ikke meget disruption over den flotte rådhushal i Aarhus, der rager tre etager op og giver et formidabelt lysindfald med vinduer fra gulv til loft. Midt i hallen er grupper af unge placeret ved ni borde med hvide, nystrøgede duge lagt snorlige på. Men det er altså disruption – forstået som nedbrydning af det eksisterende for derefter at opbygge noget nyt og bedre – der er på programmet for de omkring 60 fremmødte studerende. ‘U-strukturkommissionen’ er en begivenhed,...