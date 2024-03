Lyt til ungdommen, de er fremtidens sundhedsvæsen. Sådan lød appellen til workshoppen ‘U-strukturkommissionen’, der udspillede sig på Aarhus Rådhus torsdag 14. marts, hvor over 60 unge studerende deltog. De unge kastede under heldagsarrangementet det eksisterende i luften for at komme på nye løsninger under overskrifterne: adgang, bæredygtighed, kvalitet og organisering. Ideer blev brainstormet og visualiseret som en tegnefilm, der senere vil blive omdannet til en professionel tegneserie og videregivet til sundhedsstrukturkommissionen, sundhedsministeren og relevante beslutningstagere på området. Dagens Medicin spurgte...