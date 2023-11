Det sendte rystelser gennem lokalsamfundet flere steder i Vestjylland, da ejeren af Dit Lægehus Skjern i juni 2023 gik konkurs med sit forgrenede anpartsselskab. I Skjern, hvor 7.600 borgere blev gjort lægeløse natten over, trådte Region Midtjylland til og oprettede på få dage en midlertidig regionsklinik i byen. Nu ligger det fast, at regionsklinikken fortsætter frem til sommeren 2024. Herefter har Region Midtjylland besluttet at udbyde lægeklinikken på licensvilkår. Jeg håber, at f.eks. unge speciallæger får lyst til at blive...