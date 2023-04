Danmark har over en bred kam førertrøjen på, når det kommer til overlevelse ved diagnoser med forskellige former for hæmatologisk kræft. Det viser en ny stor undersøgelse, hvor forskere har sammenlignet overlevelsen de seneste 50 år for patienter med non-Hodgkins lymfom, Hodgkins lymfom, myelomatose, kronisk lymfatisk leukæmi, myelodysplastisk syndrom, myeloproliferativ sygdom og kronisk myeloid leukæmi i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Undersøgelsen er offentliggjort i Leukemia og viser, at Danmark er gået fra nummer chok inden for mange kræftformer for...