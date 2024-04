Overlæge Hongmei Duan er den eneste læge på det danske genoptræningshospital Montebello på Costa del Sol. Langt det meste af patienternes sygdom og småskavanker kan hun ordne selv, og er der brug for specialistviden, er kollegerne på Nordsjællands Hospital kun et telefonopkald væk.

Benalmádenas

Intet i Hongmei Duans liv ville have taget sig ud, som det gør, hvis hun ikke en dag i 1998 havde forladt sin komfortzone, lagt Kina bag sig og var fløjet om på den anden side af kloden, til Danmark. Drevet af lyst til at lære mere, til at se verden, opleve H.C. Andersens eventyrland og muliggjort af et stipendiat til hendes daværende mand.

Læge ville hun selvfølgelig stadig være, men næppe på Montebello i Benalmádena Pueblo på sydspanske Costa del Sol. Her har den 53-årige overlæge siden januar i år udfyldt rollen som eneste læge for de næsten 100 danskere, der løbende er i rotation til 3 ugers intensiv genoptræning og rehabilitering.

Uddannet endokrinolog

Hongmei Duan er uddannet fra Beijing Hospital i Folkerepublikkens hovedstad, hvor hun fik den almene – men yderst alsidige – medicinske uddannelse, som hun trækker på den dag i dag.

Skønt hun er endokrinolog, er hun så velbevandret i andre specialer, at hun kan tage sig af de fleste af Montebello-patienternes dagligdags sygdom og småskavanker.

Er det mere kompliceret end som så, har hun dog mulighed for at sende vedkommende hjem i utide til videre behandling i Danmark

»I alvorlige, men mindre akutte situationer, søger jeg telefonisk rådgivning fra specialister på Nordsjællands Hospital. Eller også får jeg hjælp af hjælpsomme spanske kolleger på Xanit, der er et stort velrenommeret sygehus under 10 minutters kørsel herfra,« siger hun.

Sololæge på montebello

Da hendes daværende mands danske studier tilbage i 1998 var i Aarhus, var det naturligt nok dér – på Universitetshospitalet – hun fik sin første ansættelse og forskede i det næste halvandet år.

Og da tilladelsen til at virke som læge i det danske senere var i hus, kunne hun begynde sin kliniske Tour de Danmark.

Det resulterede de følgende år i job med stigende progression i hendes faglige kundskaber og personlige styrke: I Aalborg som reservelæge, hoveduddannelse i endokrinologi i Svendborg-Odense, overlæge i Kolding, specialeansvarlig overlæge på Amager-Hvidovre Hospital og senest som cheflæge på Nykøbing F. Sygehus.

Indtil hun altså i januar i år spændte sikkerhedsbæltet og fløj ned til nok en udfordring som solo-overlæge på Montebello.

»Jeg ankom en fredag aften til en overvældende modtagelse. For selv om Tine Lundbak – Montebellos leder og dermed min chef – havde været på arbejde hele dagen, stod hun klar til at byde velkommen. Og tilmed bruge weekenden på at vise mig rundt og præsentere mig for de forskellige medarbejdergrupper, der udgør så fremragende et hele her,« husker Hongmei Duan.

Spansk er sværere end dansk

Netop kollegaskabet og det gode samarbejde på tværs af fagskel er en stadig kilde til hendes arbejdsglæde. Og det gælder ikke kun samarbejdet med ergo- og fysioterapeuter og sygeplejersker, men i allerhøjeste grad også personalet i såvel rengøring som køkken.

Endelig er det ikke til at komme udenom, at skønt Montebello er et ærkedansk hospital, så er en stor del af de ansatte lokale spaniere. Det vil sige alle dem ved kødgryderne, gulvspandene og delvist også i receptionen.

Derfor kommer Hongmei Duan heller ikke uden om på ny at skulle sætte sig på skolebænken for sammen med 10-12 andre elever at terpe nok et nyt og fremmed sprog.

»Spansk er svært, og også sværere end dansk. Heldigvis har jeg spanske kolleger at trække på og øve mig med, ligesom jeg gjorde med danske kolleger, dengang jeg skulle lære dansk,« tilføjer hun med et smil, der mere end antyder, at hun øjensynligt er havnet på rette hylde her på Solkysten.

Ja, faktisk har Hongmei Duan aktuelt kun ét problem:

At hun snart skal rykke ud af Montebellos gæstebolig og finde et sted i den idylliske, hvidkalkede landsby, som overlægen kan kalde hjem.