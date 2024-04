Efter mere end 20 år som sygeplejerske og leder i sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden søgte Tine Lundbak for to år siden sydpå for at få nye arbejdsmæssige udfordringer som afdelingsleder for genoptræningshospitalet Montebello på den spanske Solkyst. Det har hun ikke fortrudt.

‘Er du leder og har du en sundhedsfaglig baggrund, så er du måske vores nye leder på Montebello’.

Ordlyden er på én og samme tid en godt to år gammel stillingsannonce og et fuldgyldigt signalement af Tine Lundbak, afdelingsleder på genoptræningshospitalet Montebello på spanske Costa del Sol, anno 2024.

Det var da også, som om Tine Lundbak mere end instinktivt fornemmede, at det var lige præcis hende, de kaldte så højt på nede i varmen i foråret 2022, at hun, der på det tidspunkt var ledende oversygeplejerske på Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme på Rigshospitalet, ganske tydeligt kunne høre det helt hjemme i København.

For nok havde 51-årige Tine Lundbak med en barndom i østsjællandske Gundsømagle satset på en fremtid som sygeplejerske, men ingen havde jo sagt, at det absolut kun skulle være i Danmark. Og heller ikke, at det ikke kunne kombineres med lysten og evnerne til at lede og holde styr på de ansatte på en arbejdsplads med rigtigt mange medarbejdere og forskellige faggrupper.

Leder for 70 ansatte

Begge ønsker tilgodeses på Montebello, hvor Tine Lundbak som afdelingsleder og daglig chef har ledelsesansvaret for ca. 70 danske og spanske ansatte, hvoraf cirka halvdelen er danske. Og med den relativt korte periode, hun har været her, taler hun beundringsværdigt godt spansk.

At forsøge at lære det lokale sprog skylder man det land, man slår sig ned i, mener Tine Lundbak, som midt i sin travle hverdag derfor også har afsat tid til sprogundervisning.

Men i endnu højere grad har hun lyttet til Montebellos omkring 35 spanske ansatte i bl.a. køkkenet, rengøringen og receptionen, for det er blandt andre dem, der bliver spurgt til råds, når hun støder på gloser, der endnu ikke har fundet vej til hendes private spansk-danske parlør

Ny måde at være familie på

Med til Solkysten har Tine Lundbak medbragt sin ægtefælle, som efter ankomsten til Solkysten i foråret 2022 hurtigt fik etableret sig som selvstændig murer. Det giver ro på hjemmefronten.

»Men først og fremmest bakker han mig op i mit job,« smiler hun.

Til gengæld betød jobskiftet til en vis grad, at familielivet blev revet op med rode i Danmark, hvor hun lod en halv snes børn, børnebørn og svigerbørn tilbage.

Men i vore moderne tider, hvor alle kun er et videoopkald væk, er det til at leve med.

»Men vi har måttet finde en ny måde at være familie på,« siger Tine Lundbak.

God koordinering lig med høj kvalitet

Hun oplever, at hun på Montebello har fundet sin rette plads.

Udover at kunne kombinere sin sygeplejefaglighed med et spændende job i attraktive udenlandske omgivelser med sol, vand og bjerge har hun nu fået opfyldt sit ønske om at være ene-leder for en samlet organisation med både det kliniske patientforløb og de støttebærende funktioner som sit ansvarsområde.

»Jeg er af den overbevisning, at jo bedre vi er til at koordinere faggrupperne og afsnittene, jo højere kvalitet får behandlingen af patienterne,« siger hun.

Og det er jo i første række dem, det drejer sig om for Tine Lundbak. Hun følger næsten bogstaveligt talt hver enkelt af dem ganske tæt, fra de hver lørdag ankommer i ugentlige hold på 33 personer, til ikke så få af dem de følgende tre uger kommer tættere og tættere på det, det gælder om for langt de fleste: Et comeback på arbejdsmarkedet.