Forskningstalent modtager legat til sin forskning i kunstig bugspytkirtel

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Kan en kunstig, mekanisk bugspytkirtel kombineret med et stabilt, opløseligt glukagonpræparat give mennesker med type 1-diabetes bedre kontrol over blodsukkeret? Det er læge Ajenthen G. Ranjan og postdoc ved Steno Diabetes Center Copenhagen i gang med at undersøge i et projekt sammen med DTU. Nu har han fået et hjælpende hånd til projektet, for Ajenthen […]