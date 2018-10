Forskere finder ingen sammenhæng mellem biomarkør og sygdomsudvikling

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Danske forskere med professor Estrid Høgdall fra Herlev Hospitals Patologiafdeling og Københavns Universitet i spidsen har gennemført et studie, som afklarer om biomarkøren GEP har betydning som en brik i et puslespil, der kan bidrage til at individualisere behandlingen for æggestokkræft yderligere. Resultaterne har Estrid Høgdall fremlagt ved ESMO-kongressen, der er i fuld gang i […]