Danske babyers tarme flyder med antibiotikaresistente bakterier

En undersøgelse af danske babyers tarme viser, at selv på dette meget tidlige tidspunkt i livet flyder tarmene med resistente bakterier. Bakterierne er endda resistente over for antibiotika, der er tiltænkt som de sidste udveje mod genstridige infektioner. Forsker bag opfordrer til påpasselighed med antibiotika til gravide.

Ny dansk forskning offentliggjort i Cell Host & Microbe viser, at der i tarmene hos danske babyer findes hundredvis af resistensgener mod en bred vifte af antibiotika. Derfor skal vi overveje brugen af antibiotika til babyer og gravide, mener forskerne bag undersøgelsen.

I studiet har forskerne undersøgt afføringsprøver fra 662 etårige og fundet 409 forskellige resistensgener mod 34 forskellige former for antibiotika. Ydermere er mange af resistensgenerne mod antibiotika, som vi forsøger ikke at bruge for meget af, da de er betegnet som kritisk vigtige af verdenssundhedsorganisationen WHO i forhold til at kunne helbrede alvorlige sygdomme i fremtiden.

Opdagelsen er skræmmende og overraskende, siger en af forskerne bag studiet.

»Vi vidste godt, at vi ville finde resistensgener i tarmene, selv på dette meget tidlige tidspunkt i livet, men der var mange flere, end vi havde frygtet. Vi fandt hundredvis af resistensgener og også gener for resistens mod former for antibiotika, som vi anser for at være sidste udvej, når alle andre antibiotika fejler. Det er ikke godt,« siger professor Søren Sørensen fra Biologisk Institut på Københavns Universitet.

Kæmpe trussel mod verdenssundheden

Forskningen falder ned i et aspekt af verdens sundhedstilstand, hvor WHO allerede har trykket på panikknappen.

I år dør estimerede 700.000 personer af infektioner med resistente bakterier, og det tal kommer kun til at stige i fremtiden. WHO, der har erklæret antibiotikaresistens som den største trussel mod verdens sundhedstilstand, forudser, at der i 2050 vil være ti gange flere dødsfald af infektioner, som vi ikke har store problemer med at behandle i dag.

Antallet af årlige dødsfald vil få COVID-19 til at blegne i sammenligning.

»I den sammenhæng er det interessant at vide, hvordan tilstanden er tidligt i livet, fordi antibiotikaresistens i tarmen uundværligt kommer til at lede til antibiotikaresistens i miljøet. Det største problem er opbygningen af resistens, og derfor er det vigtigt for samfundet, at vi mindsker resistens de steder, hvor den forekommer, hvilket altså også er i tarmene hos babyer,« siger Søren Sørensen.

Børn blandt de mest studerede

I studiet har forskerne kigget efter resistensgener i tarmmikrobiomet blandt 662 børn fra den såkaldte COPSAC-kohorte fra Dansk BørneAstma Center.

Gruppen af børn, og deres mødre, er blevet fulgt i flere år, allerede inden kvinden fødte, og der er gennem årene blev taget talrige prøver og udfyldt mange spørgeskemaer.

Derfor kunne forskerne i det nye studie kigge efter resistensgener i afføringsprøver fra børnene, fra da de var ét år gamle, og kombinere den undersøgelse med blandt andet undersøgelser af forløb under graviditeten.

»Kohorten er stablet på benene med et ønske om bedre at forstå, hvorfor nogle børn udvikler astma. Der spiller tarmmikrobiomet en stor rolle for risikoen, men datasættet kan også benyttes til at undersøge andre ting, herunder forekomsten af gener for resistens i tarmmikrobiomet hos babyerne,« siger Søren Sørensen.

Resistens over for vigtige antibiotika

Resultatet af undersøgelsen viser, at der i børnenes tarme var 409 forskellige resistensgener mod 34 typer antibiotika. Hele 167 af generne var for resistens mod former for antibiotika, der er kritisk vigtige.

Ydermere fandt forskerne, at antallet af resistensgener hos de enkelte børn ikke var normalt fordelt over hele undersøgelsesgruppen.

I stedet kunne forskerne inddele børnene i to grupper, hvor den ene gruppe havde mange resistensgener i tarmene, mens den anden gruppe næsten ingen havde.

Da forskerne undersøgte forskellene mellem de to grupper, fandt de, at børn, der havde været i behandling med antibiotika inden for det første år af deres levetid, havde højere risiko for at være i gruppen af børn med mange resistensgener i tarmene. På samme måde havde børn, hvis mor havde taget antibiotika under graviditeten, forhøjet risiko for at være blandt de børn med mange resistensgener i tarmene.

»Det var et overraskende fund, for her snakker vi altså om, at moren tog antibiotika mere end ét år før vores undersøgelse. Alligevel kan vi se aftrykket af det i antallet af resistensgener i hendes barns tarmmikrobiom,« siger Søren Sørensen og uddyber, at fundet bør have konsekvenser for, hvordan vi ser på at give gravide kvinder antibiotika.

»Vi har i dag godt styr på ikke at give småbørn antibiotika, medmindre det er nødvendigt, men det er nyt, at vi bør have større fokus på heller ikke at give det til gravide kvinder,« siger han.

Flest resistensgener i colibakterier

Forskerne undersøgte også andre faktorer, der kunne have betydning for, om man som spædbarn havde mange eller få resistensgener i sit tarmmikrobiom.

Her fandt forskerne, at blandt andet opvækst på landet, større søskende og husdyr ser ud til at give et mere robust mikrobiom, der ikke i samme grad samler resistensgener op. Samme robuste mikrobiom gør også børnene mindre tilbøjelige til at udvikle blandt andet eksem og astma.

Endelig fandt forskerne til deres overraskelse, at resistensgenerne faktisk slet ikke var spredt ud over tarmmikrobiomets omkring 500 forskellige bakteriearter, men for en stor dels vedkommende var koncentreret omkring colibakterier.

Hele 90 pct. af resistensgenerne fandt forskerne i colibakterier, og det kan muligvis åbne op for nogle muligheder for at bremse resistensudviklingen i verden.

»Det er et rigtig interessant fund. Hvis vi isoleret kan ramme colibakterier i tarmene, for eksempel med selekteret fagterapi, der ikke rammer andre bakterier, kan vi eliminere et stort reservoir for resistensgener. Det er den slags muligheder for fremtidig forskning, som dette studie blandt andet er med til at åbne op for,« siger Søren Sørensen.

Ikke mere syge af at have resistensgener

Søren Sørensen slår desuden fast, at der ikke er nogen grund til at tro, at børn med flere resistensgener i tarmene er mere tilbøjelige til at blive syge hverken nu eller i fremtiden.

Fundet er mere et udtryk for hvor en stor del af de resistensgener, der findes i miljøet, kan stamme fra.

»Bliver man smittet med en bakterie, der giver lungebetændelse, er der ingen grund til at tro, at den kan samle resistensgener fra tarmene op og derved blive sværere at behandle. Det største problem er opbygning af resistens i samfundet, og derfor bliver det vigtigt at mindske det i børnene for at mindske det i miljøet,« siger Søren Sørensen.