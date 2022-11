Rigshospitalet indgår unikt samarbejde med Johnson & Johnson

I tråd med regeringens life science-strategi om et tættere samarbejde mellem offentlige og private aktører på sundhedsområdet har Rigshospitalet indgået et partnerskab med lægemiddelvirksomheden Janssen samt Johnson & Johnson MedTech. Sammen skal de udvikle løsninger på nogle af de udfordringer, som sundhedsvæsenet står over for.