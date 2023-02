For få astmapatienter bliver udredt for allergi

Trods fremskridt, så er det stadig langt fra alle nydiagnosticerede patienter, der bliver udredt for allergi viser seneste årsrapport fra DrAstma. Ny svarmulighed indføres i forsøg på at afdække, hvorfor data tyder på, at kun 69 pct. af astmapatienter bliver testet for allergi.