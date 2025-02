Lige nu er vi mange, der venter spændt på Kræftplan V, som vi hører, at regeringen arbejder ihærdigt på at få færdig.

I midten af januar kom Sundhedsstyrelsen med et rigtig godt fagligt oplæg til regeringen, og det er det, der er afsættet for planen. Oplægget satte fokus på det samlede patientforløb, herunder livet efter en kræftbehandling. Der er i høj grad behov for den sidste del, fordi flere og flere heldigvis overlever kræft.

Det fokus er vigtigt. Men i den kommende plan bør der herudover være fokus på tidlig opsporing, bedre screening og bedre adgang til nye effektive kræftlægemidler.

For uanset hvordan vi vender og drejer det, er tid en af de vigtigste faktorer, når det handler om at behandle kræft. Innovative lægemidler spiller en afgørende rolle i den stigende kræftoverlevelse. Det vil de fortsætte med at gøre i fremtiden, hvor der heldigvis er flere innovative lægemidler og avancerede terapier på vej. Dem skal danske patienter have adgang til.

Vi håber, at Kræftplan V slår fast, at det fortsat er Danmarks ambition at være førende i hurtig ibrugtagning af nye teknologier og innovative lægemidler. I den sammenhæng er det vigtigt at sikre, at der også er adgang til den nødvendige ledsagerdiagnostik, der kan sikre, at vi finder de rigtige patienter og kan målrette behandlingen.

Medicin fra kliniske forsøg

Det bringer os til vores anden pointe: bedre rammer for early access.

Det syvende princip for prioritering slår fast, at patienter har ret til en individuel vurdering og adgang til behandling, der ikke er anbefalet af Medicinrådet.

Patienter skal ikke havne i et vakuum uden behandling, der virker, fordi deres behandling var en del af et forsøg

Derfor foreslår vi, at patienter, der har startet deres behandling som led i et klinisk forsøg, og som er velbehandlede, lettere kan fortsætte den behandling. Også selvom det drejer sig om medicin givet som led i et klinisk forsøg.

Af hensyn til patienterne bør sundhedsvæsenet og virksomhederne sikre, at patienter i kliniske forsøg kan fortsætte en effektiv behandling, indtil Medicinrådet beslutter, om den bliver standardbehandling.

Patienter skal ikke havne i et vakuum uden behandling, der virker, fordi deres behandling var en del af et forsøg. Det kræver, at man ser på, om regionernes indkøber af lægemidler, Amgros, har de rette muligheder for at lave netop den type aftaler. Det bør være en prioritet i Kræftplan V.

Lyt til anbefalingerne

Sundhedsstyrelsen anbefaler i det faglige oplæg, at sundhedsdata bruges bedre, når ny kræftmedicin tages i brug. Det er et vilkår for en række lægemidler, at der kan være usikkerhed om effekten, når de tages i brug første gang. Det mener vi dog ikke bør forhindre Medicinrådet i at anbefale nye lægemidler.

I det faglige oplæg peger Sundhedsstyrelsen også på, at nye lægemidler kan anbefales, hvis der efter ibrugtagning indsamles mere evidens om behandlingen med henblik på at revurdere anbefalingen. Medicinrådet kan også anbefale lægemidler baseret på alternative prisaftaler, hvor der f.eks. kun betales, hvis medicinen har den tilstrækkelige effekt hos patienten.

Vores medlemmer er kun interesserede i, at der indsamles mere viden om effekten af nye lægemidler, og vi er klar til at indgå prisaftaler, der sikrer risikodeling, når der er usikkerhed om effekten af en behandling. Derfor håber vi, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil lytte til disse anbefalinger, når Kræftplan V laves.