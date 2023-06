Trastuzumab deruxtecan viser flotte resultater som behandling til personer med flere forskellige former for HER2-positiv kræft. Det er konklusionen på et af de studier, der er blevet præsenteret på årets store kræftkongres for American Society of Clinical Oncology (ASCO). I studiet blev 267 personer med HER2-positiv kræft i galdevejene, blæren, livmoderhalsen, livmoderen, ovarier eller bugspytkirtlen behandlet med trastuzumab deruxtecan efter sygdomsprogression efter mindst én anden form for behandling og uden andre behandlingsmuligheder. Kvinder med HER2-positiv brystkræft blev ekskluderet fra studiet....