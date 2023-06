Ved nogle former for kræft har det vist sig, at det kan betale sig at behandle med neoadjuverende kemoterapi inden operation. Det giver i mange tilfælde bedre overlevelse eller længere tid til sygdomsprogression.

Sådan ser det dog ikke ud for patienter med lokalavanceret tarmkræft, viser et nyt stort skandinavisk studie. I studiet var der nemlig ingen forbedret progressionsfri overlevelse forbundet med neoadjuverende kemoterapi.

Men selvom det ikke kan betale sig at behandle patienterne med neoadjuverende kemoterapi, er en af forskerne bag den store undersøgelse ikke utilfreds med resultatet.

»Den kedelige udgave af vores resultat er selvfølgelig, at det ingen forskel gør. Det er samtidig den gode nyhed, fordi det gør det muligt for patienter og læger at bestemme, om de vil starte med operation eller kemoterapi. Der kan i mange tilfælde være gode argumenter for at starte med kemoterapi, hvis en patient for eksempel har det skidt eller først skal genoptrænes, inden de er klar til en operation. Vi kan fortælle, at det er muligt at starte med kemoterapi og bedre planlægge en operation, uden at det går ud over risikoen for sygdomsprogression,« fortæller klinisk lektor og overlæge Lars Henrik Jensen fra Onkologisk Afdeling ved Vejle Sygehus.

Lars Henrik Jensen har netop offentliggjort sine resultater på den årlige kongres for American Society for Clinical Oncology (ASCO), som løber af stablen i disse dage.

249 patienter med i studie

I studiet randomiserede forskerne 249 patienter med lokalavanceret tarmkræft i stadie T3 eller T4 til enten standardbehandling, som er operation efterfulgt af kemoterapi, eller tre serier kemoterapi før standardbehandling.

Patienterne var gennemsnitligt 66 år gamle, og der var en lille overvægt af mænd.

Forsøget er en udløber af et tidligere forsøg, hvor lægerne på Vejle Sygehus kunne se, at det gik patienterne rigtig godt, når de gav dem kemoterapi før operation.

I det store studie undersøgte forskerne for forskelle i progressionsfri overlevelse mellem de to grupper efter to års behandling.

»Vi har valgt patienter med lokalavanceret tarmkræft i stadie T3 eller T4, fordi de alligevel altid bliver behandlet med kemoterapi efter operation. Derfor antog vi, at det ikke skader patienterne unødigt at give dem det fra start af,« forklarer Lars Henrik Jensen.

Ingen forskel mellem grupperne

Resultatet af studiet viser, at der mellem grupperne ingen forskel var i progressionsfri overlevelse. Begge grupper havde en sygdomsfri overlevelse efter to år på cirka 80 pct.

Lars Henrik Jensen kalder den progressionsfrie overlevelse i begge grupper for ”meget pæne tal”, hvilket nok skyldes, at patienterne i studiet var udvalgt ud fra et krav om, at de både skulle kunne tåle operation og kemoterapi.

Derfor var der ikke mange helt gamle patienter med, ligesom der ikke var patienter med mange komorbiditeter med.

Forskerne fandt også, at der så ud til at være lidt færre bivirkninger i gruppen, der blev behandlet med neoadjuverende kemoterapi, sammenlignet med dem, der blev opereret først.

»Der er bivirkninger ved både kemoterapi og operation, og det ser ud til, at hvis man starter med operation, oplever man lidt flere bivirkninger. Det peger på, at neoadjuverende kemoterapi kan være en lidt mere skånsom behandling, hvilket kan være relevant at have i betragtning, når vi taler om behandling af patienter i fremtiden,« siger Lars Henrik Jensen.

Lars Henrik Jensen mener, at det også for sygehusvæsenet er rart at vide, at man kan starte med kemoterapi, uden at det går ud over patienternes sikkerhed.

»Vi har jo set nogle eksempler på, at kræftafdelinger har været meget pressede, og hvor der kan være lang ventetid på en operation. Er der pres på en operationsgang, kan neoadjuverende kemoterapi være med til at udskyde en operation af en patient med lokalavanceret tarmkræft, indtil der er bedre tid. Det gør behandlingen lettere at planlægge for både patienter og for systemet,« siger han.