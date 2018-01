2.700 læger har i skrivende stund skrevet under på brev til styrelsen, som opfordrer til at fokusere mindre på bebrejdelser af sundhedspersonale, der begår fejl, og i stedet fokusere på læring og den kliniske virkelighed, sundhedspersonalet arbejder under.

Over 2.700 læger har siden onsdag aften i en underskriftindsamling i lukkede grupper på Facebook bakket op om et mistillidsvotum til Styrelsen for Patientsikkerhed. Underskriftindsamlingen fortsætter til mandag og vil i næste uge blive overbragt til Styrelsen for Patientsikkerhed, fortæller initiativtageren Kristian Rørbæk Madsen. Af indholdet af mistillidsvotumet fremgår det, at underskrivernes tillid til styrelsen […]