Øget arbejdspres, besparelser og et belastende arbejdsmiljø som følge af flytning til supersygehuset i Skejby får flere højtspecialiserede sygeplejersker til at sige op på afdelingerne for Aarhus Universitetshospital. Og de er svære at finde erstatninger for. Det bekræfter oversygeplejerske på sygehusets intensivafdeling, Anette Poulsen over for DR Nyheder. »Når der sker sådan nogle fusioner og […]