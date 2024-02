Op imod 10 pct. af alle danskere lider af kronisk nyresygdom. Langt de fleste har sygdommen i let til moderat grad, men af dem vil en del opleve sygdomsforværring og dermed højere risiko for nyresvigt og dialysebehov. Nu viser et nyt dansk studie, hvor stor en del af danskere med let til moderat kronisk nyresygdom der oplever hurtig sygdomsforværring over en periode på tre år, og at man rent faktisk kan pege på nogle højrisikogrupper for hurtig sygdomsprogression. Det overrasker...