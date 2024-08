Per Fink, professor og cheflæge på Institut for Klinisk Medicin og afdeling for Funktionelle Lidelser på Aarhus Universitetshospital, har netop modtaget Signe och Ane Gyllenbergs Stiftelses 75-års jubilæumspris på 50.000 euro svarende til ca. 375.000 kr. for sit mangeårige arbejde med at sætte funktionelle lidelser på den internationale forskningsdagsorden. Forskning, som har bragt Per Fink i unåde i visse kredse gennem tiden, men som han nu bliver hædret for. »Det er en enorm anerkendelse og en stor ære at modtage...