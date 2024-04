Siden 2018 har praktiserende læger haft til opgave at registrere deres patienter med KOL og/eller type 2-diabetes under det såkaldte kronikerhonorar. Med honoraret følger et fast årligt beløb til den praktiserende læge for at passe patienterne – uafhængigt af, hvor mange gange de tropper op i almen praksis. Men mens indsatsen de senere år er buldret afsted for patienter med type 2-diabetes, så tyder det på, at det går markant langsommere med at få patienter med KOL overflyttet til den...