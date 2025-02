Når et barn har atopisk eksem i kombination med en eller flere andre atopiske sygdomme som fødevareallergi, høfeber eller astma, kræver det ofte rigtig meget af barnets forældre. Det gælder ikke kun i forhold til selve behandlingen af sygdommen, men også i forhold til at normalisere dagligdagen så meget som muligt for barnet. Dette er opgaver, som forældrene selv påtager sig ud fra et ønske om at give barnet en så normal barndom som muligt. Nu viser et nyt dansk...