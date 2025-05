Forskere: Vi skal blive endnu bedre til at lytte til patienter med atopisk eksem

Danske forskere slår i et nyt review i American Journal of Clinical Dermatology på tromme for, at der kommer mere systematik omkring behandlingsmål for patienter med atopisk eksem. Det hele skal ikke kun dreje sig om EASI-scores og livskvalitet, men også om det, der er mest relevant for den enkelte patient, siger klinisk professor.