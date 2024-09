Atopisk eksem er ikke bare atopisk eksem.

Nogle har tilstanden i mild form, andre har det i moderat grad, og for en tredje gruppe hedder diagnosen svær eksem.

Dertil kommer, at atopisk eksem også er en meget vekslende sygdom, som kan blusse op i flares og manifestere sig mere alvorligt.

EADV 2024:

Det betyder også, at en person med atopisk eksem ikke nødvendigvis får den tilstrækkelige behandling, når personen oplever flares.

Det bør der gøres noget ved. Det mener forskeren bag et nyt studie om, hvordan netop flares påvirker livskvaliteten hos personer med atopisk eksem.

»Vi kunne godt tænke os, at flares blev taget mere seriøst i både guidelines og blandt klinikerne, så der bliver taget bedre hånd om patienterne, når de oplever flares. Det er især vigtigt, fordi vi kan se, at flares er forbundet med ringere livskvalitet, og at det specielt er slemt hos dem, der har svær atopisk eksem i forvejen,« fortæller postdoc Mia-Louise Nielsen fra Dermatologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital.

Mia-Louise Nielsen har netop præsenteret sine data på den årlige kongres for European Academy of Dermatology and Venereology (EADV).

Flere end 1.500 dansker med atopisk eksem med i studie

Flares er defineret som en opblussen af atopisk eksem, der kræver øget behandling for at få det under kontrol.

I studiet har Mia-Louise Nielsen med sine kolleger analyseret spørgeskemabesvarelser fra 1.557 personer med atopisk eksem i Danish Skin Cohort.

Forsøgsdeltagerne svarede blandt andet på spørgsmål angående alvorsgrad af eksem, hyppighed og alvorsgrad af flares, brug af medicinsk behandling for atopisk eksem og livskvalitet.

Problemet med atopisk eksem er, at sygdommen er så heterogen. Det er svært at tage højde for i guidelines, og derfor har det stor betydning, hvordan ens atopiske eksem har set ud, da man var hos sin hudlæge Mia-Louise Nielsen, postdoc, Dermatologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital

De svarede også på, hvor tilfredse de var med deres daværende behandling.

»Vi ville gerne karakterisere denne gruppe og identificere, hvordan opblussen af sygdom hænger sammen med sværhedsgraden af atopisk eksem,« forklarer Mia-Louise Nielsen.

Flares rammer patienterne hårdt

Forskningsresultatet peger for det første på, at hyppigere og mere alvorlige flares er associeret i større grad med forringet livskvalitet.

Alligevel forbliver mange, der oplever hyppige flares, på den samme medicin, som de tager for at håndtere mildere former for eksem.

Forskerne fandt i studiet også, at de personer, der oplevede de fleste og meste alvorlige flares, i højere grad var utilfredse med den behandling, som de modtog for deres atopiske eksem.

Endelig var der også en klar sammenhæng mellem alvorsgraden af atopisk eksem og hyppigheden samt alvorsgraden af flares.

»Problemet med atopisk eksem er, at sygdommen er så heterogen. Det er svært at tage højde for i guidelines, og derfor har det stor betydning, hvordan ens atopiske eksem har set ud, da man var hos sin hudlæge. Havde man mild eksem ved sin hudlæge, blev det måske vurderet, at man kunne nøjes med en mild behandling, men den behandling er formentlig ikke tilstrækkelig, hvis man oplever hyppige og alvorlige flares. Og det bliver der ikke taget højde for i tilstrækkelig grad,« siger Mia-Louise Nielsen.

Behov for at øge behandlingen under flares

Mia-Louise Nielsen ser gerne, at flares bliver adresseret mere præcist i behandlingen af atopisk eksem.

Det betyder, at dermatologerne i stigende grad skal være opmærksomme på, at patienter kan have behov for kraftigere behandling på givne tidspunkter, hvor flares er mange eller alvorlige.

»For nogle patienter kan det være rigeligt med en mild behandling eller en creme det meste af tiden, mens de på andre tidspunkter kan have behov for systemisk behandling. Det skal vi kunne rumme, så det i hvert fald ikke er manglende behandling, som er årsagen til forringelse af livskvalitet hos denne patientgruppe,« siger Mia-Louise Nielsen.

