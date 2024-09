Både patienter med atopisk eksem og astma kan i Danmark komme i behandling med den systemiske behandling dupilumab, der er målrettet cytokinerne IL-4 og IL-13, som spiller ind i begge sygdomme.

I et nyt studie har forskere undersøgt, om behandlingen så også har den gavnlige effekt, som mange måske håber på, og hvordan det ser ud i hver patientgruppe.

Studiet viser, at når det kommer til det målepunkt, at patienterne forbliver i behandlingen, ser det mildest talt utilfredsstillende ud for patienter med astma, der gennemsnitligt kun forbliver i behandlingen i lidt over to måneder.

Lidt bedre ser det ud for patienter med atopisk eksem, men resultaterne stiller også ønske om anden eller bedre behandling til denne patientgruppe.

»Det er utilfredsstillende og et udtryk for, at behandlingen nok ikke er dækkende med dupilumab til patienter med astma. Behandlingen har væsentlig bedre effekt hos patienter med atopisk eksem, men skal vi være ærlige, er resultaterne ikke så positive for dupilumab, som tidligere studier ellers har vist. Resultaterne antyder, at vi har brug for andre behandlinger til denne gruppe patienter, der på grund af deres sygdom har behov for systemisk behandling,« fortæller læge David Thein fra Dermato- & Venerologisk Afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

David Thein har netop præsenteret de nye forskningsresultater på den årlige kongres for European Academy of Dermatology and Venereology (EADV).

Kun få danskere i behandling med dupilumab

Dupilumab har været godkendt til patienter med ukontrolleret astma og atopisk eksem i Danmark i en del år efterhånden.

I studiet ønskede forskerne at undersøge, hvor lang tid patienter med de to sygdomme egentlig forbliver i behandlingen, når de først er kommet på den.

David Thein fortæller, at behandlingslængden kan bruges som en proxy for blandt andet effekt og bivirkninger. Hvis der ingen effekt er, eller hvis bivirkningerne er for store, stoppes behandlingen ofte.

I studiet undersøgte forskerne de danske registre og fandt, at i perioden fra 2018 til 2021 blev 264 danskere med atopisk eksem sat i behandling med dupilumab. Ligeledes blev 252 patienter med astma sat i samme behandling.

Patienter med astma er det ikke et godt resultat. For patienter med atopisk eksem ser vi, at en tredjedel falder fra allerede inden for et år David Thein, læge, Dermato- & Venerologisk Afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Behandling med dupilumab er relativt specialiseret og gives først til patienter, når for eksempel inhalationsmedicin, lysterapi, topikal behandling og ikke-biologisk behandling ikke virker eller er kontraindiceret.

Forskerne undersøgte i lægemiddelstatistiskregisteret, i hvor lang tid patienterne fortsatte i behandlingen.

Skuffende resultat

Resultatet af studiet er sørgelig læsning.

For patienter med astma stoppede mere end 50 pct. inden for 2 måneder.

Det betød, at den mediane behandlingslængde var på beskedne 2,2 måneder.

For patienter med atopisk eksem var tallene lidt bedre. Her blev 50 pct. af patienterne stadig på behandlingen efter 9,5 måneder.

Forskningen pegede også på, at jo kortere sygdomsvarighed, desto større blev sandsynligheden for at forblive i behandlingen i længere tid.

Ifølge David Thein er resultaterne ikke, som man kunne håbe.

»For patienter med astma er det ikke et godt resultat. For patienter med atopisk eksem ser vi, at en tredjedel falder fra allerede inden for et år. Selvom det ikke er ønskværdigt, er det dog ikke så slemt, når man sammenligner med nogle af de ældste biologiske behandlinger til personer med for eksempel psoriasis. Dog har vi i behandlingen af psoriasis fået adgang til meget mere effektive behandlinger, og der er nu også nyere biologiske behandlingsalternativer til atopisk eksem. Det kunne man også ønske sig for patienterne med astma,« siger han.

Måske skal systemisk behandling lidt hurtigere op af skuffen

Forskellen mellem effekten af dupilumab på astma og atopisk eksem kan ifølge David Thein være, at dupilumab simpelthen virker bedre hos personer med atopisk eksem.

Noget i studiet kunne tyde på det, idet forskerne fandt, at patienter med både atopisk eksem og astma forblev i behandling med dupilumab lige så længe som de patienter, der alene havde atopisk eksem.

Den anden mulighed er, at patienter med astma har flere behandlingstilbud end patienter med atopisk eksem, og at de derfor hurtigere skifter væk fra en behandling, der ikke har den ønskede effekt.

»Vi kan godt bruge nogle flere behandlinger til disse patientgrupper. Derudover kan vi se, at patienter med mindre end fem års sygdomsvarighed forbliver i behandlingen længere end dem med mere end fem års sygdomsvarighed. Det indikerer, at vi måske ikke skal holde så meget igen med behandlingen, men hurtigere gå til den systemiske behandling, når patienterne ikke responderer på andre behandlinger,« siger David Thein.

