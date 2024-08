Når et barn udvikler alvorlig atopisk eksem, kan der ofte gå måneder, før en hudlæge har tid til at se barnet. For barnet og forældrene kan det have enorme konsekvenser for livskvaliteten med dårlige nætter, smerte, gråd, frustrationer og et barn med en alvorlig akut sygdom. Ifølge Anne Holm Hansen, der er administrerende direktør i Astma-Allergi Danmark, bør det anno 2024 ikke være sådan, at der skal gå så lang tid, fra en sygdom bryder ud, til at der kan...