Ny bog: Læger skal klædes bedre på til at ændre folks adfærd

Langt de fleste patienter ved allerede, hvad der er det rigtige at gøre og bliver ikke raske af, at lægen blot gentager de sunde budskaber. Speciallæge i almen medicin Imran Rashid mener, at læger bør klædes på med bevidsthedsforskning og adfærdsdesign, så de kan hjælpe patienterne i stedet for blot at skabe skyld og skam.