Jens Winther Jensen: Hvornår er variation i sundhedsvæsenet et problem?

På bagkant af amputationssagen bør vi diskutere variation i sundhedsvæsenet. For er variation i sundhedsvæsenets behandling og resultater altid et problem, eller er variation faktisk grundlaget for læring og udvikling? Efter amputationssagen er der behov for at få en nuanceret debat om variation i sundhedsvæsenet og at variation også er en mulighed for læring og udvikling.