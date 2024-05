Lisbeth Nielsen tiltræder 15. juni 2024 som adm. direktør for Epilepsihospitalet Filadelfia, som har landsdækkende funktioner med tilhørende sociale døgn- og dagtilbud, specialskole, rådgivning og center for erhvervet hjerneskade, og har godt 700 medarbejdere. »Jeg glæder mig til at stå i spidsen for Filadelfia. Det er en unik organisation, som med sit helhedssyn kan noget helt særligt inden for epilepsi og erhvervet hjerneskade. Der er en stor bredde i ydelserne og ikke mindst dedikerede medarbejdere, som er optaget af at...