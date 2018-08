Eksperter frygter forhastet reform

Sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen leverede store dele af forarbejdet til den seneste strukturreform af sundhedsvæsenet. Han er dybt bekymret over, at statsministeren lægger op til en reform uden at analysere problemerne i det nære sundhedsvæsen. Dagens Medicin har talt med otte personer, der var tæt på strukturdebatten i 2004, om behovet for en ny 2018-reform.