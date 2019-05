Kühnau: Vi skal kunne hjælpe hinanden i regionen

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

På akutafdelingen på Horsens Sygehus frygter ledende overlæge Ulf Hørlyk, at den kommende spareplan på Aarhus Universitetshospital kommer til at betyde, at AUH skal sende flere patienter til behandling på regionens andre sygehuse, forklarer han til Dagens Medicin. Det kommer også til at ske, forudser regionsformand i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S). For det bliver […]