Efter afsløring om sygehusbyggerier: Nu bliver sundhedsministeren afkrævet et svar

Ifølge Sundhedsministeriet bygger kravet om milliard-effektiviseringer til de nye sygehusbyggerier på et norsk hospital, som ingen kender til. Det skal sundhedsminister Magnus Heunicke (S) redegøre for, siger Enhedslisten.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) kaldes nu i samråd, efter Dagens Medicin har afsløret, at de milliard-effektiviseringer, som i de kommende år skal udrulles på de kommende supersygehuse, hviler på et meget spinkelt grundlag. »Jeg vil bede ministeren om en redegørelse, som han kan få lov til at fremlægge på et samråd. Det er en potentiel […]