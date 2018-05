Daniel Bovet-prisen tildeles professor Gideon Lack som anerkendelse for hans LEAP-studie, der har vendt op og ned på internationale guidelines for forebyggelse af peanutallergi.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Professor Gideon Lack har af EAACI-organisationen (European Academy of Allergy and Clinical Immunology) fået tildelt Daniel Bovet-prisen, der hvert år uddeles til en forsker, hvis forskning vurderes at have gjort en forskel inden for både behandling og forebyggelse. »Lacks studier af, hvordan man hos små børn systematisk kan opbygge tolerance mod fødevareallergi har i løbet […]