Overlæge: Molekylær allergologi stormer frem

En ny tilgang inden for allergologien går ud på at diagnosticere patienter ud fra delkomponenter af allergenerne og efterfølgende målrette behandling mod det.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Johannes Schmid har ikke kun brugt sin tid på EAACI på at sidde i møde, men er også blevet fagligt inspireret af flere af de sessioner, der indtil videre er blevet afholdt på kongressen. Et highlight for ham var bl.a. en session om molekylær allergologi, der går ud på at målrette allergibehandling til de enkelte […]