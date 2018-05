En taskforce under EAACI arbejder på højtryk med et systematisk review, der skal pege på hvilke interventioner, der kan få unge til i højere grad at følge en medicinsk behandling af astma eller allergi.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Unge er den befolkningsgruppe, der hyppigst kører af sporet i forhold til at følge den iværksatte behandling af deres astma eller allergi. Det problem vil en taskforce-gruppe af specialister fra hele verden nu gøre noget ved. På EAACI-kongressen mødtes taskforcen med henblik på at finde ud af, hvad man kan gøre for at få de […]