EAACIs arbejdsgruppe ‘Interest Group Allergy Diagnosis’ mødes på kongressen med ambitionen om at blive enige om en fælles standard for de test, man bruger til at stille en allergidiagnose ud fra blodprøver.

Det er på høje tid, at EU-lande får kvalitetssikret de IgE-test, man bruger til at diagnosticere allergi og får implementeret en fælles standard til diagnostik af de sværeste allergitilfælde. Det vurderer EAACI-arbejdsgruppen ’Interest Group Allergy Diagnosis’, som derfor har dedikeret en stor del af sine møder på EAACI til at få lagt en strategi for […]