Dansk metode til mere præcis diagnose af kødallergi

Forskere fra Odense Research Center for Anaphylaxis (ORCA) præsenterer på EAACI en ny metode til hurtigt og sikkert at stille diagnosen kødallergi.

Allergi overfor rødt kød kan fremover blive noget lettere at identificere hos patienterne. På årets EAACI-kongres fremlægger seniorforsker Esben Eller og hans kolleger fra Odense Research Center for Anaphylaxis (ORCA) helt nye data, der peger på, hvad man kan gøre for hurtigere og mere sikkert at stille diagnosen. »Her på EAACI fremlægger vi vores egne […]