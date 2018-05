»EAACI kan kaste lys over mørketal for mastocytose«

Sigurd Broesby-Olsen, der leder Mastocystosecentret Odense Universitetshospital, håber på, at han på EAACI kan finde inspiration til, hvad der skal til for at finde en kurativ behandling.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Rammerne er vide på verdens største astma-allergi-kongres, EAACI. For ud over at dække alle tænkelige former for astma og allergi, favner den også sygdommen mastocytose, som lidt er et stedbarn i det regi. Og det sætter klinisk lektor Sigurd Broesby-Olsen ved Hudafdeling I og Allergicentret Odense Universitetshospital pris på, da han som specialist inden for […]