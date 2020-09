Dyr behandling skal betales med hjælp fra datastøttet forebyggelse

Præcisionsmedicin og skræddersyede behandlinger baseret på patientens unikke genetiske profil er på vej frem. For at det skal være lige og økonomisk levedygtigt, er der behov for en bred investering i forebyggelse af almindelige sygdomme som diabetes, fedme, hjerte-kar-sygdomme, MS, demens og kræft.