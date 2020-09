Videokonsultationer virkede ­bedre end ventet – lad os få flere digitale løsninger i almen praksis

Under coronanedlukningen blev det i hast gjort muligt at gennemføre videokonsultationer. Implementeringen skete stort set gnidningsfrit, og i juni kunne Danske Patienter dokumentere, at danskerne ønsker mere digital kontakt med sundhedsvæsenet. Vi bør bruge de nye erfaringer til at få implementeret de øvrige digitale løsninger, som allerede findes, og som er lige så nemme at tage i brug.