Forskningsassistent Kasper Yde Jensen, Afsnit for Højtspecialiseret Reumatologi, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet – Blegdamsvej, har modtaget 250.000 kroner til at undersøge effekten af styrketræning på patienter med myositis.

Pengene kommer fra Gigtforeningens forskningsråd.

Myositis er en autoimmun sygdom, der påvirker muskelvævet og medfører, at patienten over tid mister muskelstyrke. Det betyder, at patienterne får sværere ved at udføre almindelige aktiviteter trods medicinsk behandling af sygdommen.

Kasper Yde Jensens projekt ‘High-intensity strength training in patients with idiopathic inflammatory myopathies: Changes in quality of life, muscle strength, function and myocellular parameters’ skal undersøge, om højintensiv styrketræning har samme effekt på patienter med myotitis som hos raske ældre, nemlig øget muskelmasse, muskelstyrke og funktionsevne.

Penge til bindevævssygdom

Gigtforeningen har også uddelt 120.000 kr. til forskningsårsstuderende Amanda Lynggaard Riis, Led- og Bindevævssygdomme, Aarhus Universitetshospital, til forskning i systemisk sklerodermi. Den autoimmune bindevævssygdom har en høj dødelighed, der især skyldes påvirkning af lungerne, og derfor er tidlig opsporing betydende for en god prognose.

Værktøjet til at opspore om lungerne er påvirket, er i dag rutinemæssig opsporing ved hjælp af en seks minutters gangtest, hvor der måles iltmætning i blodet. Det giver ikke altid et sikkert resultat og med projektet ‘Measurement properties and performance of functional exercise tests in patients with Systemic Sclerosis’, håber Amanda Lynggaard Riis at kunne skabe mere sikre målinger.

Projektet skal undersøge, hvor på kroppen den mest præcise iltmåling kan foretages for at kunne foretage den mest effektive opsporing af lungepåvirkning hos patienter med systemisk sklerodermi.