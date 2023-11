En 41-årig mand er onsdag blevet tiltalt for at have dræbt sin psykiater på Psykiatrisk Center Glostrup og for drabsforsøg på to andre medarbejdere. 22. juli blev den 41-årige mand varetægtsfængslet ved Retten i Glostrup efter mistanke om at stå bag et knivoverfald på Psykiatrisk Center i Glostrup, hvor en ansat mistede livet, og to andre blev såret. Nu er den 41-årige mand tiltalt i sagen. Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse. »Anklagemyndigheden har nu tiltalt den 41-årige...